美国股市: ADR全面下跌,能源和矿业类股受大宗商品跌势拖累

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透纽约2月20日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下挫逾1%,能源与矿业类ADR追随大宗商品价格跌势.
巴西淡水河谷 重挫3.83%,报18.59美元;澳洲矿业巨擘必和必拓 跌4.23%,报77.06美元.南非AngloGold Ashanti 大跌7.2%,报24.81美元.
能源企业中,BP Plc 股价下跌1.83%,报40.80美元.巴西Petrobras 下挫3.31%,报15.75美元.
黄金价格大跌至7月迄今最低水准,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新会议记录显示,其有可能必需放缓或停止买债行动.美国3月原油期货 下挫2.20美元,或2.28%,结算价报每桶94.46美元.
纽约梅隆银行ADR指数 下跌1.5%.标普500指数 跌1.2%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下挫1.5%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.26%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收跌1.1%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌2.1%.(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。