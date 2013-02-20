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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 07:51 BJT

美国股市: ADR全面下跌,能源和矿业类股受大宗商品跌势拖累

路透纽约2月20日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下挫逾1%,能源与矿业类ADR追随大宗商品价格跌势.

巴西淡水河谷 重挫3.83%,报18.59美元;澳洲矿业巨擘必和必拓 跌4.23%,报77.06美元.南非AngloGold Ashanti 大跌7.2%,报24.81美元.

能源企业中,BP Plc 股价下跌1.83%,报40.80美元.巴西Petrobras 下挫3.31%,报15.75美元.

黄金价格大跌至7月迄今最低水准,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新会议记录显示,其有可能必需放缓或停止买债行动.美国3月原油期货 下挫2.20美元,或2.28%,结算价报每桶94.46美元.

纽约梅隆银行ADR指数 下跌1.5%.标普500指数 跌1.2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下挫1.5%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.26%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收跌1.1%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌2.1%.(完)

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