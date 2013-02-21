版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 05:10 BJT

美国股市: 意大利ADR在周末大选前走低

路透纽约2月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四连续第二日下跌逾1%,意大利ADR在周末大选前走低.

能源企业ADR也大幅走低,因原油价格连续第二日回落.美国4月原油期货 急跌2.38美元,或2.50%,收报每桶92.84美元.

围绕2月23-24日大选结果的不确定性重压意大利股市.该国指标FTSE MIB 重挫3.1%.

意大利ADR中,Eni 跌2%,报45.73美元.Telecom Italia 重挫4.1%,报7.66美元.Luxottica Group 下跌2.1%,报45.34美元.

能源企业中,法国的道达尔 急跌2%,报49.43美元;巴西的Petrobras 重挫2.9%,报15.30美元.中石油 下跌0.1%,报136.25美元.

纽约梅隆银行ADR指数 下跌1.53%.标普500指数 收跌0.63%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下挫1.56%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收跌1.57%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌1.36%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐