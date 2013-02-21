美国股市: 意大利ADR在周末大选前走低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约2月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四连续第二日下跌逾1%,意大利ADR在周末大选前走低.
能源企业ADR也大幅走低,因原油价格连续第二日回落.美国4月原油期货 急跌2.38美元,或2.50%,收报每桶92.84美元.
围绕2月23-24日大选结果的不确定性重压意大利股市.该国指标FTSE MIB 重挫3.1%.
意大利ADR中,Eni 跌2%,报45.73美元.Telecom Italia 重挫4.1%,报7.66美元.Luxottica Group 下跌2.1%,报45.34美元.
能源企业中,法国的道达尔 急跌2%,报49.43美元;巴西的Petrobras 重挫2.9%,报15.30美元.中石油 下跌0.1%,报136.25美元.
纽约梅隆银行ADR指数 下跌1.53%.标普500指数 收跌0.63%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下挫1.56%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收跌1.57%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌1.36%.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。