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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 05:34 BJT

美国股市：ADR多数上扬，巴西Petrobras暴涨推高拉美ADR指数

路透纽约3月6日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数上升，Petrobras 股价暴涨逾15%，提振拉美ADR指数上扬，此前该公司公布将燃料价格调高。

巴西Petrobras周二稍晚称，将柴油批发价上调5%，柴油是巴西最普遍使用的发动机燃料。

在美国上市的Petrobras暴涨15.11%，报16.68美元。

纽约梅隆银行拉美ADR指数 上扬2.22%，表现远远优于其他ADR指数。

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.27%，标普500股指 上扬0.11%.

其他拉美企业ADR，巴西矿商淡水河谷 涨5.28%,报18.93美元。巴西Banco Santander 升3.8%,报7.64美元。墨西哥Cemex 攀升0.88%，至11.42美元。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.09%，泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 收低0.3%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 攀升0.37%。(完)

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