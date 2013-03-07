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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 05:24 BJT

美国股市：ADR多数上涨，巴西Petrobras连升第二天

路透纽约3月7日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四多数上升，Petrobras 股价连涨第二日，此前瑞信上调Petrobras的ADR评级，提振拉美ADR指数上扬逾1%。

瑞信将Petrobras评级从中性调升至表现优于大盘。周二稍晚，Petrobras称将柴油批发价上调5%，柴油是巴西最普遍使用的发动机燃料。

在美国上市的Petrobras暴涨5.28%，报17.56美元。

巴西矿商淡水河谷 涨0.95%，报19.11美元。巴西Banco Santander 升1.18%，报7.73美元。墨西哥Cemex 攀升1.31%，至11.57美元。

纽约梅隆银行拉美ADR指数 上扬1%。

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.2%，标普500股指 也上扬0.2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.45%，泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 收低0.1%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下滑0.7%。(完)
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