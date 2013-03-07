美国股市：ADR多数上涨，巴西Petrobras连升第二天

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透纽约3月7日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四多数上升，Petrobras 股价连涨第二日，此前瑞信上调Petrobras的ADR评级，提振拉美ADR指数上扬逾1%。
瑞信将Petrobras评级从中性调升至表现优于大盘。周二稍晚，Petrobras称将柴油批发价上调5%，柴油是巴西最普遍使用的发动机燃料。
在美国上市的Petrobras暴涨5.28%，报17.56美元。
巴西矿商淡水河谷 涨0.95%，报19.11美元。巴西Banco Santander 升1.18%，报7.73美元。墨西哥Cemex 攀升1.31%，至11.57美元。
纽约梅隆银行拉美ADR指数 上扬1%。
纽约梅隆银行ADR指数 收高0.2%，标普500股指 也上扬0.2%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.45%，泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 收低0.1%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下滑0.7%。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。