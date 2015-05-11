加拿大股市：收跌，因油气股跟随油价走低

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月11日 - 加拿大主要股指周一走低，因能源股跟随油价回落，另外，投资者谨慎看待中国最新降息以及希腊金融困境如何得以解决的前景。
油气股下跌1%，因美国页岩油生产反弹的迹象拖累原油价格走低。
加拿大是全球主要能源生产国之一，油气股表现疲弱将重创大盘。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌17.38点，或0.11%，报15,152.64点。
尽管希腊在周二到期前偿还关键的7.5亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，但债务磋商仍面临重大阻碍。另外，中国在六个月内第三次降息以提振逐步放缓的经济，该国今年经济增速可能是25年来最慢。
10大类股中半数收跌。下跌股和上涨股之比为1.83:1。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。