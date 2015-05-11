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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 05:08 BJT

加拿大股市：收跌，因油气股跟随油价走低

路透多伦多5月11日 - 加拿大主要股指周一走低，因能源股跟随油价回落，另外，投资者谨慎看待中国最新降息以及希腊金融困境如何得以解决的前景。

油气股下跌1%，因美国页岩油生产反弹的迹象拖累原油价格走低。

加拿大是全球主要能源生产国之一，油气股表现疲弱将重创大盘。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌17.38点，或0.11%，报15,152.64点。

尽管希腊在周二到期前偿还关键的7.5亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，但债务磋商仍面临重大阻碍。另外，中国在六个月内第三次降息以提振逐步放缓的经济，该国今年经济增速可能是25年来最慢。

10大类股中半数收跌。下跌股和上涨股之比为1.83:1。(完)

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