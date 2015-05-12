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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 05:40 BJT

加拿大股市：跟随全球股市走低，10大类股全军覆没

路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周二大幅走低，跟随全球股市跌势，因公债市场波动和其他忧虑令全球投资者不安。

权重的能源股下跌，尽管油价劲扬3%。

公债再遭抛售，指标10年期美国公债收益率 今日盘中触及11月中以来最高，德国10年期公债收益率 升幅更大。

公债市场的走势加剧了投资者对希腊债务问题的不安，和对中国成长的担忧。中国上周末降息，为六个月内第三次。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌109.49点，或0.72%，报15,043.15点。

10大类股全数走低，工业股回落1.5%，必需和非必需消费品类股下跌1.1%，金融股回落0.6%，材料股小跌，能源股下挫0.3%。(完)

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