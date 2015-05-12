加拿大股市：跟随全球股市走低，10大类股全军覆没

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周二大幅走低，跟随全球股市跌势，因公债市场波动和其他忧虑令全球投资者不安。
权重的能源股下跌，尽管油价劲扬3%。
公债再遭抛售，指标10年期美国公债收益率 今日盘中触及11月中以来最高，德国10年期公债收益率 升幅更大。
公债市场的走势加剧了投资者对希腊债务问题的不安，和对中国成长的担忧。中国上周末降息，为六个月内第三次。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌109.49点，或0.72%，报15,043.15点。
10大类股全数走低，工业股回落1.5%，必需和非必需消费品类股下跌1.1%，金融股回落0.6%，材料股小跌，能源股下挫0.3%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。