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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 05:12 BJT

加拿大股市：连跌第三日，受能源和铁路股下跌拖累

路透多伦多5月13日 - 加拿大主要股指周三连跌第三日，权重的能源和铁路股跌幅居前，因油价回落且投资人担忧经济成长。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌62.43点，或0.42%，报14,980.72点。

10大类股中有八类走低，包括铁路股在内的工业股下跌1.2%，能源股回落0.6%。材料股和公用事业股上扬，材料股涨幅为0.7%。

“市场估值有些偏高，在目前水准附近进行回调我们不会感到意外，”Sprung Investment Management的总裁Michael Sprung说。

尽管股指收跌，但上涨股超过下跌股，比率为1.03:1。(完)

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