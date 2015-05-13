加拿大股市：连跌第三日，受能源和铁路股下跌拖累

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月13日 - 加拿大主要股指周三连跌第三日，权重的能源和铁路股跌幅居前，因油价回落且投资人担忧经济成长。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌62.43点，或0.42%，报14,980.72点。
10大类股中有八类走低，包括铁路股在内的工业股下跌1.2%，能源股回落0.6%。材料股和公用事业股上扬，材料股涨幅为0.7%。
“市场估值有些偏高，在目前水准附近进行回调我们不会感到意外，”Sprung Investment Management的总裁Michael Sprung说。
尽管股指收跌，但上涨股超过下跌股，比率为1.03:1。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。