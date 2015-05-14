加拿大股市：结束三日连跌反弹，但能源股跟随油价走低

路透多伦多5月14日 - 加拿大主要股指周四结束三日连跌全面反弹，黄金股跟随金价上扬，但权重的油气股受油价回落拖累走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨47.40点，或0.32%，报15,028.12点。该指数在过去三日累计下跌1.2%。

10大类股中有九类收涨，能源股是唯一下跌的板块，跌幅为0.9%。

“市场仍很脆弱，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示，“黄金的表现将为市场未来走势提供预警。”

BMO Asset Management Inc的首席投资长Paul Taylor谨慎指出，TSX指数目前的水平与企业的全年营收预期不相符。