加拿大股市：结束三日连跌反弹，但能源股跟随油价走低

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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路透多伦多5月14日 - 加拿大主要股指周四结束三日连跌全面反弹，黄金股跟随金价上扬，但权重的油气股受油价回落拖累走低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨47.40点，或0.32%，报15,028.12点。该指数在过去三日累计下跌1.2%。
10大类股中有九类收涨，能源股是唯一下跌的板块，跌幅为0.9%。
“市场仍很脆弱，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示，“黄金的表现将为市场未来走势提供预警。”
BMO Asset Management Inc的首席投资长Paul Taylor谨慎指出，TSX指数目前的水平与企业的全年营收预期不相符。
“我们仍认为，除非油价发展轨迹发生大逆转，否则加拿大股市的估值过高。”(完)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。