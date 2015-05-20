加拿大股市：结束三日连涨收跌，10大板块中九类走低

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月20日 - 加拿大主要股指周三结束三日连涨走低，权重的银行股带领市场普跌，油气股一枝独秀，跟随油价上扬。
该国的大银行下周将开始公布业绩，投资者将从中获得整体经济环境的最新信息。
加拿大丰业银行 回落1.3%，加拿大皇家银行 下跌0.6%。
“市场现在是进两步，退一步；市场正在向前，但非常缓慢，”Caldwell Securities Ltd.的资产组合经理John Kinsey表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌48.19点，或0.32%，报15,072.83点。
10大类股中有九类走低，能源股一枝独秀，上扬0.7%，工业股回落0.8%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。