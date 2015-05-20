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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 05:05 BJT

加拿大股市：结束三日连涨收跌，10大板块中九类走低

路透多伦多5月20日 - 加拿大主要股指周三结束三日连涨走低，权重的银行股带领市场普跌，油气股一枝独秀，跟随油价上扬。

该国的大银行下周将开始公布业绩，投资者将从中获得整体经济环境的最新信息。

加拿大丰业银行 回落1.3%，加拿大皇家银行 下跌0.6%。

“市场现在是进两步，退一步；市场正在向前，但非常缓慢，”Caldwell Securities Ltd.的资产组合经理John Kinsey表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌48.19点，或0.32%，报15,072.83点。

10大类股中有九类走低，能源股一枝独秀，上扬0.7%，工业股回落0.8%。(完)

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