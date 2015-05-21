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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 05:03 BJT

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股

路透多伦多5月21日 - 加拿大主要股指周四反弹收高，能源股受油价大涨带动领涨，助大盘指数创逾一周最佳表现。

整体能源股攀升逾2.2%，跟随油价升势。投资人预计全球原油供应过剩的情况开始缓解，且伊拉克战事扶助油价大涨。

美国原油 收升1.74美元，或近3%，报每桶60.72美元。布兰特原油 收高1.51美元，或2.3%，报每桶66.54美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高130.78点，或0.87%，报15,203.61点。

10大类股中有七类收高，金融股攀升0.7%，科技股跌幅最大，重挫逾2%。(完)

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