加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月21日 - 加拿大主要股指周四反弹收高，能源股受油价大涨带动领涨，助大盘指数创逾一周最佳表现。
整体能源股攀升逾2.2%，跟随油价升势。投资人预计全球原油供应过剩的情况开始缓解，且伊拉克战事扶助油价大涨。
美国原油 收升1.74美元，或近3%，报每桶60.72美元。布兰特原油 收高1.51美元，或2.3%，报每桶66.54美元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高130.78点，或0.87%，报15,203.61点。
10大类股中有七类收高，金融股攀升0.7%，科技股跌幅最大，重挫逾2%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。