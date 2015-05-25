加拿大股市：微幅收低，能源股在近期上涨后回软

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透多伦多5月25日 - 加拿大主要股指周一微幅收低，因投资人对近期上涨的能源股获利了结，但银行股在备受关注的季报前走坚。今日为美国阵亡将士纪念日，此间市场交投迟滞。
尽管油价上涨，但占指数权重逾两成的能源股大跌逾0.5%。
对大盘指数拖累最大的八只股票中有七只是油气相关企业。一策略师表示，随着油价从1月低点反弹，能源股可能已经反弹得过分超前，油价目前横向盘整。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微跌13.36点，或0.09%，收报15,187.40点，受到电信股和公用事业股上涨支撑。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。