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市场报道 | 2015年 5月 26日 星期二 05:15 BJT

加拿大股市：微幅收低，能源股在近期上涨后回软

路透多伦多5月25日 - 加拿大主要股指周一微幅收低，因投资人对近期上涨的能源股获利了结，但银行股在备受关注的季报前走坚。今日为美国阵亡将士纪念日，此间市场交投迟滞。

尽管油价上涨，但占指数权重逾两成的能源股大跌逾0.5%。

对大盘指数拖累最大的八只股票中有七只是油气相关企业。一策略师表示，随着油价从1月低点反弹，能源股可能已经反弹得过分超前，油价目前横向盘整。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微跌13.36点，或0.09%，收报15,187.40点，受到电信股和公用事业股上涨支撑。(完)

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