加拿大股市：收低，因投资人担心经济成长和地缘政治不确定性

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月28日 - 加拿大主要股指周四收低，因投资人担心经济成长、地缘政治不确定性以及利率轨迹，这盖过了加拿大三大银行业绩强于预期的影响。
对大盘拖累最大的个股包括Canadian Pacific Railway Ltd ，该股下挫4.1%，道明银行 跌1.1%，尽管该行公布的季度盈利意外强劲。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低3.47点，或0.02%，收报15,107.00点。
整体工业股下滑1.5%，金融股跌0.1%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。