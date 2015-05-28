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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 05:24 BJT

加拿大股市：收低，因投资人担心经济成长和地缘政治不确定性

路透多伦多5月28日 - 加拿大主要股指周四收低，因投资人担心经济成长、地缘政治不确定性以及利率轨迹，这盖过了加拿大三大银行业绩强于预期的影响。

对大盘拖累最大的个股包括Canadian Pacific Railway Ltd ，该股下挫4.1%，道明银行 跌1.1%，尽管该行公布的季度盈利意外强劲。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低3.47点，或0.02%，收报15,107.00点。

整体工业股下滑1.5%，金融股跌0.1%。(完)

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