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市场报道 | 2015年 5月 30日 星期六 05:22 BJT

加拿大股市：收跌，首季经济萎缩使市场被悲观情绪笼罩

路透多伦多5月29日 - 加拿大主要股指周五走低，受权重的银行股下跌拖累，因市场对加拿大经济成长普遍持悲观看法，以及与能源相关行业前景的不确定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌92.91点，或0.62%，报15,014.09点。该指数本周下挫1.2%。

10大类股中有八类收跌，能源股基本持平。

“我们仍认为应该减持加拿大股市，”BMO Global Asset Management Canada的资产配置部首席投资长Paul Taylor表示，“市场尚未完全接受，或消化企业业绩会有多疲弱的现实。”

加拿大统计局称，加国经济首季萎缩幅度为近六年来最大，受累于油价骤降。(完)

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