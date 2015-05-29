加拿大股市：收跌，首季经济萎缩使市场被悲观情绪笼罩

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月29日 - 加拿大主要股指周五走低，受权重的银行股下跌拖累，因市场对加拿大经济成长普遍持悲观看法，以及与能源相关行业前景的不确定性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌92.91点，或0.62%，报15,014.09点。该指数本周下挫1.2%。
10大类股中有八类收跌，能源股基本持平。
“我们仍认为应该减持加拿大股市，”BMO Global Asset Management Canada的资产配置部首席投资长Paul Taylor表示，“市场尚未完全接受，或消化企业业绩会有多疲弱的现实。”
加拿大统计局称，加国经济首季萎缩幅度为近六年来最大，受累于油价骤降。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。