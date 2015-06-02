加拿大股市：收涨，因商品价格上扬推高资源股

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多6月2日 - 加拿大主要股指周二上扬，商品价格攀升扶助推高能源和矿业股。金融股也走高。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬30.61点，或0.20%，报15,104.74点。有155只股票上涨，89只股票下跌。
美元走软推高一系列以美元计价的商品价格，但对中国需求和商品估值过高的忧虑挥之不去，限制涨幅。
能源股上扬1%，包括矿业股在内的材料股攀升0.9%。金融股上涨0.4%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。