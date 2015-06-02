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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 05:42 BJT

加拿大股市：收涨，因商品价格上扬推高资源股

路透多伦多6月2日 - 加拿大主要股指周二上扬，商品价格攀升扶助推高能源和矿业股。金融股也走高。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬30.61点，或0.20%，报15,104.74点。有155只股票上涨，89只股票下跌。

美元走软推高一系列以美元计价的商品价格，但对中国需求和商品估值过高的忧虑挥之不去，限制涨幅。

能源股上扬1%，包括矿业股在内的材料股攀升0.9%。金融股上涨0.4%。(完)

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