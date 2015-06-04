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市场报道 | 2015年 6月 5日 星期五 04:56 BJT

加拿大股市：收低，油价下挫拖累能源股领跌

路透多伦多6月4日 - 加拿大主要股指周四下滑，油价下挫拖累能源股领跌，且债市大跌令投资人规避公用事业股。

投资人担心全球金融市场中一系列仍未解决的问题，包括何时美国联邦储备理事会(FED/美联储)才会认为美国经济足够强劲，能支撑升息的不定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下挫135.29点，或0.89%，报15,019.39点。10大类股全军覆没。

在石油输出国组织(OPEC)关键会议前，油价下滑。基本金属价格走软，因担心中国经济成长放缓。

原材料股跌1.2%，能源股下挫1.4%。(完)

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