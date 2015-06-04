加拿大股市：收低，油价下挫拖累能源股领跌

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压

0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)