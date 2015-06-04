加拿大股市：收低，油价下挫拖累能源股领跌

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透多伦多6月4日 - 加拿大主要股指周四下滑，油价下挫拖累能源股领跌，且债市大跌令投资人规避公用事业股。
投资人担心全球金融市场中一系列仍未解决的问题，包括何时美国联邦储备理事会(FED/美联储)才会认为美国经济足够强劲，能支撑升息的不定性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下挫135.29点，或0.89%，报15,019.39点。10大类股全军覆没。
在石油输出国组织(OPEC)关键会议前，油价下滑。基本金属价格走软，因担心中国经济成长放缓。
原材料股跌1.2%，能源股下挫1.4%。(完)
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。