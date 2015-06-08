加拿大股市：全面收跌，资源和金融股领跌

路透多伦多6月8日 - 加拿大主要股指周一急跌1.4%，连跌第三日，且录得近三个月来最大单日的跌幅，资源股和金融股带领大盘普跌。

尽管投资者从全球股市的走势中寻找方向，但由于加拿大股市对中国的商品需求，以及其主要贸易伙伴美国的经济复苏十分敏感，因此，海外市场的表现对此间市场的影响被放大。

“经济消息不佳，从某些方面来看有些令人失望，尽管周五公布的数据良好，但市场对此并不在意，”Caldwell Securities的资产组合经理John Kinsey表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌213.83点，或1.43%，报14,743.33点。

美国和欧洲股市也走低，因投资者对希腊情势以及美国升息时机感到不安，尽管公债收益率攀升且美元走软。

10大类股全军覆没，能源股急挫2.4%，金融股回落1.2%，材料股下跌0.8%。公用事业、工业和科技股也下跌超过1%。

“市场走势十分震荡。有时候攀升100点，有时候下跌约100点。我未见任何重大的推动因素，”Northland Wealth Management的董事总经理兼资产组合经理David Cockfield说，他还指出，成交量也较为疲软。(完)