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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 05:34 BJT

加拿大股市：在Hudson's Bay带动下上扬，但希腊忧虑仍困扰市场

路透多伦多6月15日 - 加拿大主要股指周一上扬，因加拿大百货店营运商Hudson's Bay Co 宣布收购德国主要百货连锁店后，相关个股上扬，但希腊债务磋商一波三折，对该国违约的忧虑仍然困扰市场。

Hudson's Bay急升8%，之前该公司表示，将斥资28亿欧元从Metro 手中收购德国百货连锁店Kaufhof。

消息带动非必需消费品类股上涨，但涨幅仅有0.1%。

全球股市普跌，因希腊与国际债权人的磋商在最后一刻破裂。

加拿大投资者对股市前景也感到茫然。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨14.90点，或0.10%，报14,756.05点。

10大类股中半数收涨，但下跌股数量超过上涨股。能源股下跌0.8%，材料股上涨0.3%。(完)

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