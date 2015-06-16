加拿大股市：基本持稳，关注美联储声明和希腊局势

路透多伦多6月16日 - 加拿大主要指数周二基本持稳，油价上涨提振能源股，但金价和铜价走低打压矿业股，市场关注希腊局势，并静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率决定。

部分矿业和工业股急跌，因黄金、铁矿石和铜市走低。

“未来几周，希腊将努力解决其债务问题，对该国情势的担忧仍将是笼罩市场的一片阴云，”Sun Life Global Investments的首席投资长Sadiq Adatia表示。

希腊总理齐普拉斯猛烈抨击该国债权人，指责他们试图“羞辱”希腊人，全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微跌3点，或0.02%，收报14,753.05点。

10大类股有半数收跌，工业股跌0.4%，材料股回落1%。下跌股超过上涨股，分别为133只和105只。