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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 05:12 BJT

加拿大股市：小幅收高，能源股和部分金融股下滑限制升幅

路透多伦多6月18日 - 加拿大主要指数周四小涨，但能源股和部分金融股下滑限制了涨幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明对通胀的基调更为温和带来的提振被对希腊债务危机的担忧所削弱。

Russell Investments加拿大策略部门董事Shailesh Kshatriya称，股市看来得益于美联储的声明，但加股升幅不及美股。

美股三大股指今日涨幅至少1%，Nasdaq指数创纪录收盘新高。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 升37.66点，或0.26%，收报14,770.64点。10大类股有七种上涨，能源股跌0.5%，资讯科技股跌0.6%，金融股跌0.1%，原材料股升0.8%。(完)

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