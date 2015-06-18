加拿大股市：小幅收高，能源股和部分金融股下滑限制升幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多6月18日 - 加拿大主要指数周四小涨，但能源股和部分金融股下滑限制了涨幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明对通胀的基调更为温和带来的提振被对希腊债务危机的担忧所削弱。
Russell Investments加拿大策略部门董事Shailesh Kshatriya称，股市看来得益于美联储的声明，但加股升幅不及美股。
美股三大股指今日涨幅至少1%，Nasdaq指数创纪录收盘新高。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 升37.66点，或0.26%，收报14,770.64点。10大类股有七种上涨，能源股跌0.5%，资讯科技股跌0.6%，金融股跌0.1%，原材料股升0.8%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。