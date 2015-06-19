加拿大股市：走低，因担忧希腊违约和零售销售令人失望

路透多伦多6月19日 - 加拿大主要股指周五跌至1月中以来最低，因加国零售销售数据令人失望，使原本因希腊债务危机而焦虑不安的市场人气变得更加脆弱。

市场今日普跌，原油和基本金属价格重挫拖累权重的能源和材料股领跌，加拿大大型银行和Valeant Pharmaceuticals 也走低。

Subodh Kumar & Associates的首席投资策略师Subodh Kumar称，由于石油输出国组织(OPEC)和美国页岩油行业争夺市场份额的恶战持续，原油价格的上涨空间将受限。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌117.52点，或0.80%，收报14,653.12点。本周跌幅为0.6%。

能源股回落1.3%，原材料股急跌2%，并未因金价接近三周高位而受益。

数据显示，4月加拿大零售销售较前月回落0.1%，因消费者在食品和电器方面的支出减少。分析师预估为增长0.7%。