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市场报道 | 2015年 6月 20日 星期六 05:41 BJT

加拿大股市：走低，因担忧希腊违约和零售销售令人失望

路透多伦多6月19日 - 加拿大主要股指周五跌至1月中以来最低，因加国零售销售数据令人失望，使原本因希腊债务危机而焦虑不安的市场人气变得更加脆弱。

市场今日普跌，原油和基本金属价格重挫拖累权重的能源和材料股领跌，加拿大大型银行和Valeant Pharmaceuticals 也走低。

Subodh Kumar & Associates的首席投资策略师Subodh Kumar称，由于石油输出国组织(OPEC)和美国页岩油行业争夺市场份额的恶战持续，原油价格的上涨空间将受限。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌117.52点，或0.80%，收报14,653.12点。本周跌幅为0.6%。

能源股回落1.3%，原材料股急跌2%，并未因金价接近三周高位而受益。

数据显示，4月加拿大零售销售较前月回落0.1%，因消费者在食品和电器方面的支出减少。分析师预估为增长0.7%。

希腊债务危机持续困扰市场，投资者寄望欧元区领导人周一举行的紧急峰会能找到阻止希腊在月底违约的方法。(完)

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