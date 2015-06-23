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市场报道 | 2015年 6月 24日 星期三 05:03 BJT

加拿大股市：升至两周高位，因寄望希腊能达成协议

路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周二升至逾两周高位，延续周一大涨走势，因权重的能源股、金融股和矿业股走强，部分受对希腊能达成协议避免违约的乐观情绪带动。

能源股涨幅最大，跳升1.7%，因美国库存数据公布前油价大涨，分析师预计库存数据将显示成品油需求强劲。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 普涨，成份股中上涨股为下跌股的逾两倍。

该指数收高114.43点，或0.77%，收报14,904.91点，为6月5日来最高收位。10大股指中有八种收高。

金融股攀升0.9%。包括矿业股的原材料股升0.7%。(完)

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