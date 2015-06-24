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市场报道 | 2015年 6月 25日 星期四 04:59 BJT

加拿大股市：升至两周半高位，能源股领涨

路透多伦多6月24日 - 加拿大主要股指周三升至两周半高位，连升第三日，能源股摆脱油价下滑的影响领涨，投资人仍对希腊债务谈判能有令人满意的结果抱持希望。

希腊债权人要求希腊政府对改革建议作出修改，令谈判前景不明朗，这拖累全球股市下滑，但加拿大股市逆势走强。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.60点，或0.29%，收报14,947.51点，本周三日大涨近2.1%。

10大股指中有七种收高。能源股大涨0.8%，权重的金融股和原材料股均升0.4%。(完)

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