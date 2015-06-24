加拿大股市：升至两周半高位，能源股领涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多6月24日 - 加拿大主要股指周三升至两周半高位，连升第三日，能源股摆脱油价下滑的影响领涨，投资人仍对希腊债务谈判能有令人满意的结果抱持希望。
希腊债权人要求希腊政府对改革建议作出修改，令谈判前景不明朗，这拖累全球股市下滑，但加拿大股市逆势走强。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.60点，或0.29%，收报14,947.51点，本周三日大涨近2.1%。
10大股指中有七种收高。能源股大涨0.8%，权重的金融股和原材料股均升0.4%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。