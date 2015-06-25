加拿大股市：结束三日连升收低，能源股承压走软

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多6月25日 - 加拿大主要股指周四收低，能源股大跌拖累大盘结束三日连升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低50.01点，或0.33%，收报14,897.5点。
能源股中，Suncor Energy Inc 重挫3.2%，Encana Corp 大跌3.4%，Canadian Natural Resources 收低2.1%。
整体能源股跌1.7%，因原油期货连跌第二日，受累于美国成品油市场走弱，以及希腊债务危机可能对欧洲能源需求带来负面影响。
能源股外其他类股跌幅不大，许多投资人仍在等待希腊债务危机的解决办法。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。