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市场报道 | 2015年 6月 26日 星期五 04:58 BJT

加拿大股市：结束三日连升收低，能源股承压走软

路透多伦多6月25日 - 加拿大主要股指周四收低，能源股大跌拖累大盘结束三日连升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低50.01点，或0.33%，收报14,897.5点。

能源股中，Suncor Energy Inc 重挫3.2%，Encana Corp 大跌3.4%，Canadian Natural Resources 收低2.1%。

整体能源股跌1.7%，因原油期货连跌第二日，受累于美国成品油市场走弱，以及希腊债务危机可能对欧洲能源需求带来负面影响。

能源股外其他类股跌幅不大，许多投资人仍在等待希腊债务危机的解决办法。(完)

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