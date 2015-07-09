加拿大股市：续挫，但铜金价格上涨扶助部分矿业股逆市走强

路透多伦多7月9日 - 加拿大主要股指周四续挫，因诸多忧虑因素令投资人撤出股市，但铜金价格上涨扶助部分矿业股逆市走强。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低133.58点，或0.93%，收报14,278.49点。10大类股全数下跌，延续周三大跌势头。

ABC Funds投资组合经理人Irwin Michael表示，投资人仍担心中国股市，尽管周四中国股市结束五日大跌强劲反弹，且希腊债务危机仍未解决，尽管许多加拿大上市公司同欧洲没有什么直接关联。

“但真正的影响是投资人心理层面的，他们很紧张，更有可能获利了结，”他表示。

部分矿业股反弹限制了市场的跌幅，First Quantum Minerals Ltd 升4.6%，Lundin Mining Corp 大涨4.4%。(完)