加拿大股市：续挫，但铜金价格上涨扶助部分矿业股逆市走强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月9日 - 加拿大主要股指周四续挫，因诸多忧虑因素令投资人撤出股市，但铜金价格上涨扶助部分矿业股逆市走强。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低133.58点，或0.93%，收报14,278.49点。10大类股全数下跌，延续周三大跌势头。
ABC Funds投资组合经理人Irwin Michael表示，投资人仍担心中国股市，尽管周四中国股市结束五日大跌强劲反弹，且希腊债务危机仍未解决，尽管许多加拿大上市公司同欧洲没有什么直接关联。
“但真正的影响是投资人心理层面的，他们很紧张，更有可能获利了结，”他表示。
部分矿业股反弹限制了市场的跌幅，First Quantum Minerals Ltd 升4.6%，Lundin Mining Corp 大涨4.4%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。