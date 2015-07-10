加拿大股市：反弹，因希腊有望达成协议且中国股市继续强劲反弹

美国股市：开盘小幅下跌，因科技股的上涨被金融股的下跌所抵消
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透多伦多7月10日 - 加拿大主要股指周五跳升，市场一扫本周稍早大跌的阴霾，因对希腊债务危机的忧虑缓解，且中国股市连续第二日强劲反弹。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高132.58点，或0.93%，收报14,411.07点。本周该指数下挫1.8%。
欧元区财长周六会晤，讨论希腊第三轮救助资金，希腊向债权人提交了最新的改革计划，作出包括加税在内的重大让步，期望可获得590亿美元贷款，以应付直至2018年的债务。
中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
金融股攀升1.3%，医保股大涨2.1%，科技股升1.6%，但能源和原材料股承压下滑。(完)
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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