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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：收低，受商品价格下挫拖累

路透多伦多7月22日 - 加拿大主要股指周三收低，商品市场疲弱挫伤投资人信心，大型银行股、能源股和矿业股领跌。

美国原油库存增加拖累美国原油库存 结算价降至每桶50美元之下，为4月来首见，布兰特原油期货也收低。

金价触及五年低点，铜和铁矿石价格走势也艰困，因中国需求萎缩。

这些商品价格下滑拖累加拿大能源股今日跌1.1%，矿业股分项指数重挫2.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌69.12点，或0.48%，至14,307.12点。

10大类股中有半数收低，原材料股跌0.9%，金融股下滑0.4%。(完)

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