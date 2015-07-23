加拿大股市：连跌第五日，金融、能源和材料三大权重板块齐步走低

路透多伦多7月23日 - 加拿大主要股指周四连跌第五日，受累于权重的金融、能源和材料股跌势。

尽管乐观的企业季度业绩扶助提振部分大盘股上涨，但铜价、金价和美国原油期价走疲使主要的自然资源板块终盘收跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌41.75点，或0.29%，报14,265.37点。该指数年内迄今下跌约2.5%。

10大类股中有七类收跌，材料股急跌2.8%，能源股回落0.4%，金融股收挫0.9%。这三大板块占TSX总权重的三分之二。

“我看到加拿大股市出现了恐慌，”Northland Wealth Management的董事总经理兼资产组合管理经理David Cockfield说，“市场躁动不安，但却找不到真正的诱因，”他补充说，“在人们争相逃离之时，切勿入市。静观其变便是。”(完)