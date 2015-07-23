加拿大股市：连跌第五日，金融、能源和材料三大权重板块齐步走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月23日 - 加拿大主要股指周四连跌第五日，受累于权重的金融、能源和材料股跌势。
尽管乐观的企业季度业绩扶助提振部分大盘股上涨，但铜价、金价和美国原油期价走疲使主要的自然资源板块终盘收跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌41.75点，或0.29%，报14,265.37点。该指数年内迄今下跌约2.5%。
10大类股中有七类收跌，材料股急跌2.8%，能源股回落0.4%，金融股收挫0.9%。这三大板块占TSX总权重的三分之二。
“我看到加拿大股市出现了恐慌，”Northland Wealth Management的董事总经理兼资产组合管理经理David Cockfield说，“市场躁动不安，但却找不到真正的诱因，”他补充说，“在人们争相逃离之时，切勿入市。静观其变便是。”(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。