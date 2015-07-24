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市场报道 | 2015年 7月 25日 星期六 05:11 BJT

加拿大股市：走低，能源股跌势盖过了金矿股涨幅

路透多伦多7月24日 - 加拿大主要股指周五走低，因油价疲弱拖累能源股走低，盖过了金矿股反弹带来的提振。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌79.13点，或0.55%，报 14,186.24点。该指数连跌第六日，年内迄今累计下跌约3%。

10大类股中有六类收跌。

周五公布的企业业绩令人失望是导致股指走低的诱因之一，金矿股是唯一的大亮点，该板块在数日急跌后反弹。

原油价格走低拖累能源股回落2.2%。(完)

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