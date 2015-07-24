加拿大股市：走低，能源股跌势盖过了金矿股涨幅

路透多伦多7月24日 - 加拿大主要股指周五走低，因油价疲弱拖累能源股走低，盖过了金矿股反弹带来的提振。

周五公布的企业业绩令人失望是导致股指走低的诱因之一，金矿股是唯一的大亮点，该板块在数日急跌后反弹。