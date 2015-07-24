加拿大股市：走低，能源股跌势盖过了金矿股涨幅

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多7月24日 - 加拿大主要股指周五走低，因油价疲弱拖累能源股走低，盖过了金矿股反弹带来的提振。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌79.13点，或0.55%，报 14,186.24点。该指数连跌第六日，年内迄今累计下跌约3%。
10大类股中有六类收跌。
周五公布的企业业绩令人失望是导致股指走低的诱因之一，金矿股是唯一的大亮点，该板块在数日急跌后反弹。
原油价格走低拖累能源股回落2.2%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。