版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 05:11 BJT

加拿大股市：大跌触及1月来最低，受中国股市暴跌波及

路透多伦多7月27日 - 加拿大主要股指周一大跌，触及1月来最低，商品价格下滑拖累权重的资源股全面下挫，且中国股市再度暴跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌184.87点，或1.3%，报14,001.37点。该指数连跌第七日，为1月来首次跌穿14,000点，盘中触及1月14日来最低的13,956.05点。

10大类股中仅医保股上涨，金融股下挫1.5%，能源股大跌2.8%，原材料股劲跌3.1%。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐