加拿大股市：受能源和金融股带动跳涨，关注美联储声明

路透多伦多7月29日 - 加拿大主要股指周三跳涨，受助于银行、铁路和石油股升势，油价从近六年低位反弹推高能源股，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明保留了9月升息的可能性。

美联储表示，经济和就业市场继续增强，市场认为这表明联储向升息迈出了一小步。

“联储声明基调令人鼓舞，这对市场影响很大，原油价格上扬，且部分深跌股出现低吸买盘，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示，“有不少利好因素。”

油价 收涨，从数月低位反弹，之前美国政府公布的数据显示，上周原油库存意外骤降，可能暗示有关能源需求下降的市场预期可能有误。

能源、金融和工业股涨幅均超过2%。在周二结束的七日连跌中，这些板块跌幅居前。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨224.44点，或1.59%，报14,301.80点。

涨幅居前的个股多数为金融股。加拿大皇家银行 跳涨2.8%；多伦多道明银行 急升2.9%；加拿大丰业银行 攀升3.2%。

Portfolio Management Corporation的董事总经理Norman Levine表示，他特别看好加拿大寿险股，因为这些公司的美国敞口将令其从美国利率上升中受益，而一些拥有大规模美国业务的公司也将因美国经济改善而获益匪浅。

Levine谨慎地提醒投资者，不要对商品股抱有希望，因短期内商品价格不会反弹。(完)