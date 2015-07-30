加拿大股市：受能源股带动上扬，Open Text上调财测后急升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月30日 - 加拿大主要股指周四上扬，受助于能源股在本周稍早重挫至新低后连涨第二日，以及Open Text Corp 在上调财测后急升。
能源股跳涨2.9%，与昨日涨幅相同，因数据显示，上周美国原油库存降幅超预期，且美国石油产量回落。
“低吸买家在寻底。油气股上扬，因数据有所改善，给能源股带来一线希望，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示。
Open Text是对大盘提振第二大的个股，股价急升22.3%，之前该公司公布的季度营收超预期，为四个季度来首次，并上调了对2016会计年度的营运利润率预期。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬80.96点，或0.57%，收报14,382.76点。
10大类股中有八类收涨，涨跌股数量相当。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。