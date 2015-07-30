加拿大股市：受能源股带动上扬，Open Text上调财测后急升

路透多伦多7月30日 - 加拿大主要股指周四上扬，受助于能源股在本周稍早重挫至新低后连涨第二日，以及Open Text Corp 在上调财测后急升。

能源股跳涨2.9%，与昨日涨幅相同，因数据显示，上周美国原油库存降幅超预期，且美国石油产量回落。

“低吸买家在寻底。油气股上扬，因数据有所改善，给能源股带来一线希望，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示。

Open Text是对大盘提振第二大的个股，股价急升22.3%，之前该公司公布的季度营收超预期，为四个季度来首次，并上调了对2016会计年度的营运利润率预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬80.96点，或0.57%，收报14,382.76点。