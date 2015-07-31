加拿大股市：受低吸买盘提振续涨，银行和矿业股领升

路透多伦多7月31日 - 加拿大主要股指周五连涨第四日，权重的金融和材料股领升，因在连续数月表现低迷后，投资者趁低吸纳。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬85.66点，或0.6%，收报14,468.44点，本周上涨3.3%，但7月下跌0.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数在上周跌至14,000点之下，为1月中来首次，因油价重挫和中国商品需求放缓令投资者不安。

银行股周五上扬0.4%，摆脱了上述忧虑，也未受空头认为楼市涨势过度可能损及银行获利的影响。材料股急升2.8%。

但油气股受油价回落拖累走低。

“人们开始搜寻一些看似有一定长期结构性价值，管理良好的企业股票。到了某一阶段，当价格跌至某一个点，价值就开始浮现，我们可能已经到了这样的阶段，”RKH Investments的总裁Rick Hutcheon说。(完)