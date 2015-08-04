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市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 05:02 BJT

加拿大股市：收高，消费股上涨抵消能源股跌势的拖累

路透多伦多8月4日 - 加拿大主要股指周一小涨，因消费股上涨盖过了能源股下滑对市场的影响。

周一加拿大股市因公众假期休市，而周一美股因油价大跌拖累下滑。

周二油价回稳，但未能提振加拿大油气股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高22.61点，或0.16%，收报14,491.05点。

10大类股中有五种收高，非必需消费类股升1.2%，必需消费类股大涨2.2%。(完)

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