加拿大股市：收低，油价续挫拖累能源股领跌

路透多伦多8月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，权重能源股和金融股引领市场普跌，因油价连挫第六周，且北美就业数据凸显加拿大经济相对艰难。

加拿大就业数据显示，6月就业岗位小幅增加，但全职岗位减少。而美国就业数据尚能支撑美联储可能早至9月就将升息的预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低103.21点，或0.72%，收报14,302.70点，本周下挫1.1%。