加拿大股市：收低，油价续挫拖累能源股领跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，权重能源股和金融股引领市场普跌，因油价连挫第六周，且北美就业数据凸显加拿大经济相对艰难。
加拿大就业数据显示，6月就业岗位小幅增加，但全职岗位减少。而美国就业数据尚能支撑美联储可能早至9月就将升息的预期。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低103.21点，或0.72%，收报14,302.70点，本周下挫1.1%。
10大类股中有九种收低，能源股大跌1.9%，金融股跌0.9%。整体市场跌涨股比约为3:1。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。