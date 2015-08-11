加拿大股市：下跌，因人民币贬值重创资源股

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月11日 - 加拿大主要股指周二走低，石油和矿业股在中国意外安排人民币贬值引发商品市场普跌后受创。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 盘中一度下跌1.4%，后缩减跌幅，收挫51.72点，或0.36%，报14,414.67点。
10大类股中有七类收跌，能源股回落0.8%，金融股下跌0.64%，但金矿股逆势上扬。
中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值近2%，并完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。
铜、铝和美国原油均触及六年低位，因担忧人民币贬值可能推高中国进口商品的价格。中国是全球最大的原材料消费国。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。