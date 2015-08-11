加拿大股市：下跌，因人民币贬值重创资源股

路透多伦多8月11日 - 加拿大主要股指周二走低，石油和矿业股在中国意外安排人民币贬值引发商品市场普跌后受创。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 盘中一度下跌1.4%，后缩减跌幅，收挫51.72点，或0.36%，报14,414.67点。

10大类股中有七类收跌，能源股回落0.8%，金融股下跌0.64%，但金矿股逆势上扬。

中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值近2%，并完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。