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市场报道 | 2015年 8月 13日 星期四 05:32 BJT

加拿大股市：下跌，因人民币进一步下挫及全球需求忧虑

路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因人民币进一步下挫，但随着油价从六年低点反弹，加股也缩减了跌幅。

银行股、部分能源股和化肥生产商个股跌幅居前。

油价 在周二大跌后反弹，而基本金属价格挫至六年低点后也出现回升。市场担心全球最大金属消费国中国的需求减少，拖累金属价格走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫75.14点，或0.52%，报14,339.53点。

10大类股中有七类收跌，能源股回落0.5%，金融股下跌0.9%，但原材料股升1.7%。(完)

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