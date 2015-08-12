加拿大股市：下跌，因人民币进一步下挫及全球需求忧虑

路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因人民币进一步下挫，但随着油价从六年低点反弹，加股也缩减了跌幅。

油价 在周二大跌后反弹，而基本金属价格挫至六年低点后也出现回升。市场担心全球最大金属消费国中国的需求减少，拖累金属价格走软。