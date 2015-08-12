加拿大股市：下跌，因人民币进一步下挫及全球需求忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因人民币进一步下挫，但随着油价从六年低点反弹，加股也缩减了跌幅。
银行股、部分能源股和化肥生产商个股跌幅居前。
油价 在周二大跌后反弹，而基本金属价格挫至六年低点后也出现回升。市场担心全球最大金属消费国中国的需求减少，拖累金属价格走软。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫75.14点，或0.52%，报14,339.53点。
10大类股中有七类收跌，能源股回落0.5%，金融股下跌0.9%，但原材料股升1.7%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。