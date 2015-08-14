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市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 05:34 BJT

加拿大股市：收高，但资源股持续疲弱限制了升幅

路透多伦多8月14日 - 加拿大主要股指周五上涨，但矿业、油气股持续疲弱，限制了大盘的升幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高39.48点，或0.28%，报14,277.88点。本周跌0.2%，受油价疲弱打压。

10大类股中有八种收高，但上涨个股同下跌个股数量相当，且成交清淡。

油气股跌0.6%，美国原油期货今日一度触及六年半新低，之后反弹小涨。金融股攀升0.6%。(完)

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