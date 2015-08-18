加拿大股市：普跌，矿业和铁路股遭重创

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月18日 - 加拿大主要股指周二普跌，在过去九个交易日中第七日走低，矿业和铁路股领跌，因铜价触及六年低位和中国股市重挫。
“7月底录得的涨幅基本已消失殆尽，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示，“看似TSX指数已经义无反顾地走在了再度下探14,000点支撑位的轨道上。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌57.66点，或0.40%，收报14,193.87点。
10大类股中有九类收跌，电信股一枝独秀。
下跌股与上涨股分别为147只和92只，比率为1.60:1。三只成份股触及52周新高，21只触及新低。
投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布最新会议记录，从中寻找何时升息的线索。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。