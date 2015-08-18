加拿大股市：普跌，矿业和铁路股遭重创

路透多伦多8月18日 - 加拿大主要股指周二普跌，在过去九个交易日中第七日走低，矿业和铁路股领跌，因铜价触及六年低位和中国股市重挫。

“7月底录得的涨幅基本已消失殆尽，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示，“看似TSX指数已经义无反顾地走在了再度下探14,000点支撑位的轨道上。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌57.66点，或0.40%，收报14,193.87点。

10大类股中有九类收跌，电信股一枝独秀。

下跌股与上涨股分别为147只和92只，比率为1.60:1。三只成份股触及52周新高，21只触及新低。