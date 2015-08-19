加拿大股市：下跌超过1%，因油价重挫拖累能源股走低

路透多伦多8月19日 - 加拿大主要股指周三下跌1.1%，因美国原油库存数据公布后，原油期价重挫至新低，拖累权重的能源股走低。

能源股急跌4.3%，触及2004年8月以来最低，之前公布的数据显示，上周美国原油库存增加，加剧了对全球供应过剩的担忧。

“目前能源板块出现了恐慌，”StennerZohny Investment Partners+ of Richardson GMP Ltd.的资产组合经理Youssef Zohny说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌157.24点，报14,036.63点，今日涨跌股之比为1:3。

Zohny表示， 对于三到五年的中期投资者而言，部分能源股已经到了可以考虑买入的水平。

大型金融股走低也拖累大盘表现，金融板块的整体跌幅为0.7%。投资者将密切关注下周银行公布的业绩。