加拿大股市：下跌超过1%，因油价重挫拖累能源股走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月19日 - 加拿大主要股指周三下跌1.1%，因美国原油库存数据公布后，原油期价重挫至新低，拖累权重的能源股走低。
能源股急跌4.3%，触及2004年8月以来最低，之前公布的数据显示，上周美国原油库存增加，加剧了对全球供应过剩的担忧。
“目前能源板块出现了恐慌，”StennerZohny Investment Partners+ of Richardson GMP Ltd.的资产组合经理Youssef Zohny说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌157.24点，报14,036.63点，今日涨跌股之比为1:3。
Zohny表示， 对于三到五年的中期投资者而言，部分能源股已经到了可以考虑买入的水平。
大型金融股走低也拖累大盘表现，金融板块的整体跌幅为0.7%。投资者将密切关注下周银行公布的业绩。
金矿股是主要上涨的个股，受助于金价上扬。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。