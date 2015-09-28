加拿大股市：重挫，因资源股和Valeant大幅走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月28日 - 加拿大主要股指周一大跌，药商Valeant Pharmaceutical International 因受到美国国会谴责急挫，而全球成长放缓打压商品价格，从而重创加拿大资源股。
Valeant暴跌16.3%，因美国民主党议员炮轰该公司在2月购买了两种心脏药物后“大幅”提价。
尽管拖累股市今日走低的最大原因是Valeant，但多只金融和资源股也因对中国和其他大型新兴经济体体质的担忧而回落。
“人们仍将股市下跌归咎于全球成长和中国。但我认为现在拖累市场的因素已不局限于此，”HollisWealth的高级投资顾问Allan Small说，“我认为目前投资者对这些市场的总体感觉负面。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 急挫373.99点，或2.8%，收报13,004.58点。
10大类股全数走低，能源股重挫2.6%，材料股大跌4.6%，银行股回落1.3%。
美国原油期货 跌2.8%，报每桶44.42美元。布兰特原油期货 急挫2.6%，收报每桶47.32美元。美国期金 跌1.2%，报每盎司1,133.2美元。期铜 回落1.2%，报每吨4,965美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。