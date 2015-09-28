加拿大股市：重挫，因资源股和Valeant大幅走低

路透多伦多9月28日 - 加拿大主要股指周一大跌，药商Valeant Pharmaceutical International 因受到美国国会谴责急挫，而全球成长放缓打压商品价格，从而重创加拿大资源股。

Valeant暴跌16.3%，因美国民主党议员炮轰该公司在2月购买了两种心脏药物后“大幅”提价。

尽管拖累股市今日走低的最大原因是Valeant，但多只金融和资源股也因对中国和其他大型新兴经济体体质的担忧而回落。

“人们仍将股市下跌归咎于全球成长和中国。但我认为现在拖累市场的因素已不局限于此，”HollisWealth的高级投资顾问Allan Small说，“我认为目前投资者对这些市场的总体感觉负面。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 急挫373.99点，或2.8%，收报13,004.58点。

10大类股全数走低，能源股重挫2.6%，材料股大跌4.6%，银行股回落1.3%。