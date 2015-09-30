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市场报道 | 2015年 10月 1日 星期四 05:05 BJT

加拿大股市：跳升超过2%，本季收跌

路透多伦多9月30日 - 加拿大主要股指周三跳升逾2%，因国内成长数据意外强劲，提振市场人气，且药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 因被指责药品定价过高而受创后股价反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨270点，或2.07%，报13,306.96点。该指数9月下跌4%，本季创2011年以来最大季度跌幅8.6%。

“本季表现惨淡，部分遭重创的个股反弹，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示。

“这还不是触底反弹的开始，”他说，“估值中的乐观情绪仍然太多。”

Valeant跳涨12.9%，过去一周半暴跌超过30%，因被指责药品定价过高。

加拿大经济7月增长0.3%，连续第二个月增长，今年前五个月经济活动萎缩。金融、能源、矿业和制造业增幅居前。

今日10大类股中有九类上扬，金融股攀升2%。(完)

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