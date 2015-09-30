加拿大股市：跳升超过2%，本季收跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月30日 - 加拿大主要股指周三跳升逾2%，因国内成长数据意外强劲，提振市场人气，且药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 因被指责药品定价过高而受创后股价反弹。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨270点，或2.07%，报13,306.96点。该指数9月下跌4%，本季创2011年以来最大季度跌幅8.6%。
“本季表现惨淡，部分遭重创的个股反弹，”Maison Placements Canada的总裁John Ing表示。
“这还不是触底反弹的开始，”他说，“估值中的乐观情绪仍然太多。”
Valeant跳涨12.9%，过去一周半暴跌超过30%，因被指责药品定价过高。
加拿大经济7月增长0.3%，连续第二个月增长，今年前五个月经济活动萎缩。金融、能源、矿业和制造业增幅居前。
今日10大类股中有九类上扬，金融股攀升2%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。