加拿大股市：下跌，因资源类股承压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月1日 - 加拿大主要股指周四下跌，商品价格走低令资源类股承压，投资者在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定的过程中无法摆脱对全球经济下滑的担忧。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌65.07点，或0.49%，报13,241.89点。该指数周三上涨逾2%。
“这是市场正在调整的信号，大家在重新评估，”RKH Investments主席兼首席运行长Rick Hutcheon称。
他称，“大家已经放弃了今年，现在在看明年能做些什么，市场状况明年是否真能好转，如果是，何时入场进行押注。”
今日10大类股中有六类下跌，下跌股与上涨股比例为2:1。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。