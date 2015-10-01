加拿大股市：下跌，因资源类股承压

路透多伦多10月1日 - 加拿大主要股指周四下跌，商品价格走低令资源类股承压，投资者在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定的过程中无法摆脱对全球经济下滑的担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌65.07点，或0.49%，报13,241.89点。该指数周三上涨逾2%。

“这是市场正在调整的信号，大家在重新评估，”RKH Investments主席兼首席运行长Rick Hutcheon称。

他称，“大家已经放弃了今年，现在在看明年能做些什么，市场状况明年是否真能好转，如果是，何时入场进行押注。”