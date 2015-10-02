加拿大股市：受资源股攀升提振上扬，未受银行股下跌和美国数据影响

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透多伦多10月2日 - 加拿大主要股指周五上扬，受助于资源股攀升，市场未受美国就业数据疲弱和银行股下跌拖累。
矿商、油气生产商和输油管道营运商股价上涨，涨幅超过了部分主要商品，因美国最新就业数据引发投资者怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在今年升息。
“多伦多股市出现一些触底的迹象我并不感到意外，市场的一个主要板块上扬，”Baskin Financial Services的资产组合经理Barry Schwartz表示。
“但我们需要银行股加以配合，但今天银行股没有这么做。我感到很意外。加拿大国民银行在筹资。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.85点，或0.74%，报13,339.74点。
10大类股中有八类上扬，能源股攀升2.2%，银行股回落1.6%。
上涨股与下跌股家数分别为186和51家。(完)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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