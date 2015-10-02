加拿大股市：受资源股攀升提振上扬，未受银行股下跌和美国数据影响

路透多伦多10月2日 - 加拿大主要股指周五上扬，受助于资源股攀升，市场未受美国就业数据疲弱和银行股下跌拖累。

矿商、油气生产商和输油管道营运商股价上涨，涨幅超过了部分主要商品，因美国最新就业数据引发投资者怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在今年升息。

“多伦多股市出现一些触底的迹象我并不感到意外，市场的一个主要板块上扬，”Baskin Financial Services的资产组合经理Barry Schwartz表示。

“但我们需要银行股加以配合，但今天银行股没有这么做。我感到很意外。加拿大国民银行在筹资。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.85点，或0.74%，报13,339.74点。

10大类股中有八类上扬，能源股攀升2.2%，银行股回落1.6%。