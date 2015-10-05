加拿大股市：上扬1.59%，因Canadian Oil受收购要约提振急升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月5日 - 加拿大主要股指周一跳升，受油砂生产商Canadian Oil Sands 飙升55%提振，之前同业及Syncrude项目合作方Suncor Energy 向该公司提出敌意收购要约。
阿尔伯塔省的油砂是美国原油进口的主要来源，但原油价格的暴跌已经让该地区的一些生产商难以为继，因这些公司的运行成本是世界最高之一。
“像Suncor这样资产负债表强劲的公司收购这样的资产是一个好的举措，”Avenue Investment Management资产组合助理经理Bryden Teich称，Avenue Investment Management也是Suncor的长期股东。
他称，收购成功的几率很高，Imperial Oil 可能也有意收购。据知情人士透露，Canadian Oil Sands将会拒绝此收购要约。
受此收购消息提振，能源类股大涨4.5%。Canadian Oil Sands股价收于9.60加元，高于每股8.84加元的全股票收购要约。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨212.46点，或1.59%，报13,552.20点。
10大类股中有九类上扬，银行股涨1.7%。
上涨股与下跌股家数分别为242和19家。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。