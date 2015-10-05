加拿大股市：上扬1.59%，因Canadian Oil受收购要约提振急升

路透多伦多10月5日 - 加拿大主要股指周一跳升，受油砂生产商Canadian Oil Sands 飙升55%提振，之前同业及Syncrude项目合作方Suncor Energy 向该公司提出敌意收购要约。

阿尔伯塔省的油砂是美国原油进口的主要来源，但原油价格的暴跌已经让该地区的一些生产商难以为继，因这些公司的运行成本是世界最高之一。

“像Suncor这样资产负债表强劲的公司收购这样的资产是一个好的举措，”Avenue Investment Management资产组合助理经理Bryden Teich称，Avenue Investment Management也是Suncor的长期股东。

他称，收购成功的几率很高，Imperial Oil 可能也有意收购。据知情人士透露，Canadian Oil Sands将会拒绝此收购要约。

受此收购消息提振，能源类股大涨4.5%。Canadian Oil Sands股价收于9.60加元，高于每股8.84加元的全股票收购要约。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨212.46点，或1.59%，报13,552.20点。

10大类股中有九类上扬，银行股涨1.7%。