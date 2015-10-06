加拿大股市：上扬，因权重资源类股受原油价格上涨提振急升

路透多伦多10月6日 - 加拿大主要股指周二连续第三个交易日上涨，权重资源股和银行股涨幅居前，受商品市场价格回升提振。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨95.06点，或0.70%，报13,647.26点。但10大类股中有七类下跌。

银行、能源和资源类股约占股指权重三分之二。

能源类股大涨3.8%，因原油价格突破了一个月的交投区间。包括矿商在内的资源类股急升3.3%。

庞巴迪 在收盘前半小时内飙升15%，收于1.77加元，此前路透报道该飞机制造商接触空中客车(Airbus)，商谈出售旗下CSeries飞机大部分股权事宜，以此提振该公司处于困境的财务状况。(完)