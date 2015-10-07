加拿大股市：续涨，因能源股未受油价下跌影响攀升

路透多伦多10月7日 - 加拿大主要股指周三续涨，因资源股未受油价下跌拖累急升，而庞巴迪 大幅下挫，此前这家飞机制造商称与空中客车就出售CSeries业务多数股权的磋商失败。

能源股大涨3%，资源股上扬2.5%，因投资者买入此前跌幅巨大的这些类股。

现金匮乏的庞巴迪在所有股票中跌幅最大，暴跌13%，报1.54加元。此前一天，路透报道该公司与空中客车就出售旗下CSeries业务多数股权进行磋商，之后两家公司同时证实磋商失败。

能源和资源类股今年以来已下跌约17-18%，受全球经济下滑导致商品价格重挫拖累。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨221.09点，或1.62%，报13,868.35点，为8月中以来最高收位，且已连续第四个交易日上涨。