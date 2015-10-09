加拿大股市：结束五连涨，因能源股下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月9日 - 加拿大主要股指周五结束五日连涨收跌，但跌幅不大，能源股在最近反弹后回落，但矿业股受黄金价格上涨推动上扬。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌14.30点，或0.10%，报13,964.36点，上涨股和下跌股数量基本持平。
该指数本周上涨近5%，主要受助于权重股能源股上涨，因投资者风险意愿增强推高商品价格。本周涨幅为年内迄今最大，该指数触及8月以来最高。
市场人气受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四发布的9月会议记录提振。会议记录显示，决策者并不急于加息，这也将黄金价格推至七周高位。
10大类股中有五类股下跌。 (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。