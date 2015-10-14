加拿大股市：小幅收高，受金矿股和能源股上涨支撑

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透多伦多10月14日 - 加拿大主要股指周三小涨，因金矿股和能源股上涨，抵消了包括金融股在内的多数板块下滑的影响。
金价触及6月底来最高，且美元 下挫，因更多迹象显示美国和中国经济成长放缓，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否还会在今年稍晚升息。
原材料股跳升3.9%，能源股升1.2%，尽管油价小幅收低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高30.60点，或0.22%，报13,875.33点。10大类股中有七类股下跌。(完)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。