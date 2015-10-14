加拿大股市：小幅收高，受金矿股和能源股上涨支撑

路透多伦多10月14日 - 加拿大主要股指周三小涨，因金矿股和能源股上涨，抵消了包括金融股在内的多数板块下滑的影响。

金价触及6月底来最高，且美元 下挫，因更多迹象显示美国和中国经济成长放缓，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否还会在今年稍晚升息。