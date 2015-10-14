版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 04:47 BJT

加拿大股市：小幅收高，受金矿股和能源股上涨支撑

路透多伦多10月14日 - 加拿大主要股指周三小涨，因金矿股和能源股上涨，抵消了包括金融股在内的多数板块下滑的影响。

金价触及6月底来最高，且美元 下挫，因更多迹象显示美国和中国经济成长放缓，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否还会在今年稍晚升息。

原材料股跳升3.9%，能源股升1.2%，尽管油价小幅收低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高30.60点，或0.22%，报13,875.33点。10大类股中有七类股下跌。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐