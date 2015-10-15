加拿大股市：收挫，受能源股和Valeant下跌拖累

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透多伦多10月15日 - 加拿大主要股指周四走低，因能源股下跌和美国检查机关传唤Valeant Pharmaceuticals International 拖累该股走低。
Valeant急跌5.4%，报216.73加元，之前该公司称，收到美国检察官的传唤，要求其提供药品定价、分销和病人辅助计划的信息。
能源股下跌0.6%，因油价连跌第四日，受累于美国原油库存急增支撑了供应过剩的担忧。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌46.36点，或0.33%，报13,828.97点。
该指数本月稳步攀升，上周末升穿14,000点，主要因投资者对深跌能源股的买兴重燃所致。(完)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。