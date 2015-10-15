加拿大股市：收挫，受能源股和Valeant下跌拖累

路透多伦多10月15日 - 加拿大主要股指周四走低，因能源股下跌和美国检查机关传唤Valeant Pharmaceuticals International 拖累该股走低。

Valeant急跌5.4%，报216.73加元，之前该公司称，收到美国检察官的传唤，要求其提供药品定价、分销和病人辅助计划的信息。

能源股下跌0.6%，因油价连跌第四日，受累于美国原油库存急增支撑了供应过剩的担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌46.36点，或0.33%，报13,828.97点。