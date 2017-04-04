加拿大股市：升至近六周高位，资源股领涨

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透多伦多4月4日 - 加拿大主要股指周二升至近六周高位，因金价和油价上涨提振矿业股和能源股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨84.67点，或0.54%，报15,669.07点，为2月23日来最高收位。
金价升至一个月高位后缩减部分涨幅，因特朗普称将推出庞大的基建支出计划和放松监管。
对美国原油和油品库存下降的预期带动油价在50美元之上进一步上涨。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥公司的原材料股升0.8%，能源股攀升1.5%。
10大类股中七种收高，工业股升0.9%，金融股涨0.2%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。