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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 05:45 BJT

加拿大股市：升至近六周高位，资源股领涨

路透多伦多4月4日 - 加拿大主要股指周二升至近六周高位，因金价和油价上涨提振矿业股和能源股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨84.67点，或0.54%，报15,669.07点，为2月23日来最高收位。

金价升至一个月高位后缩减部分涨幅，因特朗普称将推出庞大的基建支出计划和放松监管。

对美国原油和油品库存下降的预期带动油价在50美元之上进一步上涨。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥公司的原材料股升0.8%，能源股攀升1.5%。

10大类股中七种收高，工业股升0.9%，金融股涨0.2%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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